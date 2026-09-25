Visite ed esami: tempi lunghi 

Le liste d’attesa all’Asl oristanese migliorano, ma ancora troppo poco perché si possa cogliere un reale cambiamento. Giampaolo Lilliu, leader dell’associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna, da parecchie settimane tampina mattina e sera il Cup per prenotare una visita oculistica: «L’agenda è chiusa, vale a dire che in provincia di Oristano non è possibile avere un appuntamento per una visita oculistica. Le risposte sono di quel tipo. Ancora oggi le liste d’attesa per le visite specialistiche sono infinite, obbligando i cittadini a rivolgersi ai privati per garantirsi il diritto alla prevenzione della propria salute».

I dati

In effetti il rapporto Asl relativo allo scorso giugno conferma i tempi ancora lunghi. Per le urgenze l’attesa media di 72 ore imposta dalle direttive nazionali viene rispettata al 100 per cento sia per le visite che per gli esami diagnostici e così pure i 10 giorni per la classe definita “breve”. Non altrettanto accade per i 30 giorni delle visite e i 60 per gli accertamenti diagnostici dove all’interno di quella mole di attività “differibile” resta ancora una quota consistente di prestazioni fuori tempo. Alcune si avvicinano come la prima visita ginecologica, la pneumologica, l’angiologica e la dermatologica; altre, come la diabetologica, la gastroenterologica e la geriatrica sono al di sotto del 50 per cento. Tra gli esami diagnostici dentro la soglia tra l’80 e il 90 per cento l’ecografia ginecologica, dell’addome completo, dell’ecografia bilaterale della mammella e dell’osteoarticolare. Male l’elettrocardiogramma dinamico, l’ecocolordoppler cardiaca a riposo e l’ecografia del capo e del collo. Nelle visite “programmate” il termine di 120 giorni è rispettato all’80, con punte al di sotto del 50 per cento della soglia per la prima visita gastroenterologica, la diabetologica e l’elettrocardiogramma dinamico.

L’auspicio

Si migliora ma c’è ancora tanto da fare. Giampaolo Lilliu: «Ci raccontano che per far fronte alle varie criticità sanitarie la soluzione sarebbe il possibile reclutamento dei medici dalla Argentina e Cuba. Non lo so, il fatto è che bisogna rispondere alle attuali emergenze che penalizzano ogni giorno i cittadini che si rivolgono alla sanità pubblica, diversamente ancora una volta ci troveremo di fronte a spot utili solamente a nascondere l’emergenza».



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