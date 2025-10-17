Visite e test gratuiti per i tumori al seno 

Visite gratuite per i tumori del seno al Molo Ichnusa. Dal 21 al 23 ottobre esami su prenotazione nell’ambulatorio mobile nella base operativa del team Luna Rossa. L’evento organizzato da Komen Italia sarà coordinato dalla Senologia chirurgica dell’Aou in collaborazione con l’Arnas Brotzu, l’Asl di Cagliari e con il supporto operativo della Marina Militare. L’evento si svolgerà da martedì a giovedì dalle 10 alle 17.Il chirurgo senologo Massimo Dessena, referente della Senologia chirurgica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, coordinerà un team di 20 medici e tecnici di radiologia provenienti dalle strutture pubbliche e private coinvolte. Gli esami diagnostici, quali mammografie, ecografie mammarie e visite cliniche specialistiche, rivolti alle donne under 50 e over 69, devono essere prenotati compilando il form sul sito web di Komen.

Nel “Villaggio della Salute” si svolgeranno incontri scientifico-divulgativi e lezioni sul benessere psicologico. Al centro del progetto anche lezioni di sensibilizzazione alla prevenzione rivolte agli studenti delle scuole di primo e secondo grado. Presenti in piazza anche le Federazioni Fipsas, Fitp e Canotaggio con attività sportive correlate ai corretti stili di vita oltre a lezioni di danza, zumba e il simulatore di pesca. Grazie ad Assomela saranno distribuite le mele a tutti i visitatori del Villaggio e la brochure “Mangiare Bene”.

Mercoledì 22 ottobre alle 17, in piazza Marinai d’Italia si svolgerà la Walk for the cure, passeggiata di sensibilizzazione a sostegno dei progetti che Komen Italia svolge in Sardegna. Ogni partecipante con una donazione di 10 euro riceverà la maglia dedicata alla Sardegna. Sarà possibile iscriversi alla Walk in piazza Marinai d’Italia anche il 19 ottobre dalle 11 alle 17.

