Visite e test, da giovedì si fa sul serio 

Il Cagliari inizia subito a sudare. In attesa delle doppie sedute guidate da Ranieri che partiranno giovedì mattina, i rossoblù già ieri pomeriggio sono scesi in campo, agli ordini del preparatore Catalano. Dopo l'attivazione in palestra, lavoro atletico in campo, con e senza palla, e a seguire una serie di test atletici che continueranno oggi e domani, alternandosi con le visite mediche.

Marcia rossoblù

Come detto, da giovedì si comincia con gli allenamenti veri e propri che andranno avanti fino al 20. Venerdì 21, alle 20, prima amichevole stagionale, a Olbia contro i bianchi, per un classico dell'estate, il "Trofeo Sardegna” che verrà assegnato al Nespoli. Dopo qualche giorno di pausa, lunedì 24 il Cagliari volerà in Val d'Aosta, fino al 4 agosto, con il quartier generale sistemato all'Hotel Miramonti di Saint Vincent, mentre gli allenamenti si svolgeranno al Brunod di Chatillon, dove i rossoblù giocheranno anche tre amichevoli: il 26 contro la Primavera della Roma (alle 20), il 29 contro la Juventus Next Gen (alle 19) e il 2 agosto contro il Como (alle 17). Ultima amichevole il 5 (alle 18) in Francia contro il Brest. (al.m.)

