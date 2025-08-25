VaiOnline
Mercato.
26 agosto 2025 alle 00:50

Visite e firma oggi per Palestra 

Il calciomercato arriva al rush finale e anche il Cagliari accelera i tempi per accontentare Fabio Pisacane. «Alla società ho chiesto tre giocatori», aveva spiegato nella conferenza della vigilia della gara con la Fiorentina. E la società, col ds Guido Angelozzi, ha subito risposto chiudendo l’accordo con l’Atalanta per l’esterno Marco Palestra. Da qui a lunedì prossimo, si dovrà trovare anche un difensore centrale di piede destro e, magari, un centrocampista.

Il giorno di Palestra

Dopo aver provato a inserire un diritto di riscatto, il Cagliari è stato costretto ad accettare l’aut aut dell’Atalanta. E così Palestra, classe 2005, arriverà in rossoblù in prestito secco gratuito. La Dea, infatti, non vuole rischiare di perdere un giocatore con le stimmate del predestinato, cercato anche dalla Juventus, scappata davanti alla richiesta di 20 milioni da parte dei bergamaschi. Il giocatore questa mattina è atteso a Roma per le visite mediche a Villa Stuart e, in serata, sbarcherà a Elmas per poi mettersi a disposizione di Pisacane. E con l’Atalanta potrebbe sbloccarsi un’altra trattativa che riporterebbe in Sardegna Ibra Sulemana. Il centrocampista ghanese, ceduto per 8 milioni la scorsa estate ai nerazzurri, quest’anno non rientra nel progetto di Juric e potrebbe tornare al Cagliari, sempre con la formula del prestito. Anche se a centrocampo i rossoblù potrebbero ritrovare Marko Rog, il cui trasferimento ai turchi del Karagümrük è saltato dopo il mancato accordo economico.

Idea Posch

La priorità, però, resta la ricerca di un difensore centrale. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell’austriaco Stefan Posch, classe ’97, rientrato al Bologna dopo il prestito all’Atalanta. Il giocatore ha diverse pretendenti, ma il ds Angelozzi proverà a superare la concorrenza per portare a Pisacane anche l’ultimo tassello per il reparto difensivo. Posch potrebbe sbarcare in Sardegna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

