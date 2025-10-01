Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro» 

«Il nostro è un lavoro che, se lo si fa con coscienza come la gran parte dei colleghi, non ti lascia il tempo di respirare».

Non è una frase fatta?

«Nient’affatto. E la storia della dottoressa Maddalena Carta, che anche se si sentiva male non ha lasciato i suoi pazienti, lo dimostra».

Aveva un carico obiettivamente insostenibile.

«Enorme, e questo l’ha portata a occuparsene a tempo pieno, senza pensare a sé e alla propria salute».

Tanti medici di famiglia stanno lasciando l’incarico.

«Perché il nostro è diventato un lavoro che esclude tempo libero, famiglia, affetti».

Teresa Bucciarelli, 64 anni, è uno dei tre medici di famiglia di Macomer, cittadina di novemila abitanti che, basta fare il conto, avrebbe necessità di altri ambulatori aperti e invece qui, come nel resto della Sardegna, tutto il peso finisce su quelli rimasti (c’è anche l’Ascot, l’ambulatorio di comunità per i pazienti senza medico, però non basta).

Lei è la vedova di Attilio Cirone, guardia medica di Ottana morto per infarto a 50 anni sul posto di lavoro, nel febbraio 2014. «Era un uomo sano, ma nell’ultimo periodo era particolarmente stressato per le notti impegnative. C’è la fila, mi diceva, e non posso tirarmi indietro. È andata così, e mi amareggia il fatto che sia stata definita una morte naturale. Ma il punto è che uno non ha nemmeno il tempo di ascoltarsi, di prendersi un po’ di riposo, di curarsi. Si resta incastrati dentro ritmi pazzeschi e si rimanda. Finché diventa troppo tardi. Anche per questo mi sono ritrovata nella storia di Maddalena Carta».

Suo marito è morto undici anni fa, quando la situazione dell’assistenza territoriale non era così disastrosa.

«C’erano già i primi segnali, oggi se ne vedono i risultati».

Quanti pazienti ha?

«Poco più di 1800, ma finisce che sono tanti di più perché ti dicono “per favore, può visitare mio padre che non ha il medico”, “può vedere mio nipote rimasto senza pediatra”...Cosa fai? Devi pur andare incontro alle persone in difficoltà».

Com’è la sua giornata?

« Mi alzo la mattina molto presto perché, prima di andare in ambulatorio, bisogna sbrigare il lavoro al computer: ricette, prescrizioni, certificati, terapie. Il nostro lavoro passa anche dalle telefonate che riceviamo, e messaggi whatsapp, e mail...».

Quanti al giorno?

«Se quando esco dall’ambulatorio mi ritrovo con una settantina di messaggi, è andata bene. Certe sere, però, supero anche i cento. La notte non finisco prima dell’una e mezzo, le due. Se non ce la faccio, devo sbrigare tutto la mattina dopo. È anche questo il carico nascosto che pesa sui medici di famiglia».

C’è chi ha la segretaria.

«Io ce l’ho. Segue le richieste che arrivano su due caselle mail per le ricette ripetitive, consegna il cartaceo ai pazienti che non usano la posta elettronica, smista le urgenze in ambulatorio. Una grande mano, ma non basta».

In ambulatorio che orario fa?

«Dalle 9,30 alle 13,30. Ma prima delle 14 o delle 15 è difficile che esca. Al pomeriggio faccio le visite domiciliari. Oppure il contrario».

Le visite domiciliari sono tante?

«Tante, sì. A quelle programmate, per gli allettati ad esempio, si aggiungono quelle urgenti, le richieste dei pazienti che chiamano per qualunque malessere».

Quanto è cambiato il vostro lavoro negli ultimi anni?

«È cambiato molto, per il cumulo di burocrazia e carte che siamo costretti a sbrigare, e perché i pazienti sono perlopiù anziani, un esercito. Anziani con patologie croniche, che prendono tanti farmaci e hanno necessità di un’assistenza continua. Vanno seguiti, e vanno anche ascoltati perché spesso non hanno altri a cui rivolgersi».

E i giovani?

«Li vedo poco, quasi sempre per i certificati di malattia».

Lei fa anche il turno nell’ambulatorio dell’Ascot.

«Una volta la settimana».

Non le bastano i suoi pazienti?

«Bastano eccome, visto che durante la giornata, come tutti i miei colleghi non ho un attimo di respiro. Io posso dedicarmici a tempo pieno perché i miei figli sono grandi e vado verso la fine della carriera. Penso però ai giovani colleghi, che si devono costruire una vita e una famiglia. Senza un minuto per sé, come fanno?».

