Visite al seno gratuite al teatro civico 

Spettacoli musicali e teatrali a tema, la presentazione di un libro, e visite al seno gratuite. Selargius celebra così la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con una serie di iniziative concentrate fra domani e martedì prossimo.

Si parte con l’appuntamento “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, organizzato grazie alla collaborazione dell’associazione “Mai più sole contro il tumore”. Durante la mattina di domani - dalle 9 alle 13 - sono in programma le visite senologiche gratuite nel teatro civico di Sì ‘e Boi, poi spazio allo yoga sino a mezzogiorno. Alle 18,30 appuntamento nella chiesa di San Giuliano, per la proposta della Scuola civica di musica: Le ceneri di Atilia, di Clara Murtas, con le voci narranti di Rita Atzeri e Gisella Vacca, e Chiara Vittone all’arpa

Alle 20, al teatro Si ‘e Boi, l’associazione Lorenzo Perosi porta in scena "A piedi nudi verso il futuro": un’importante occasione per riflettere sul rispetto delle differenze di genere attraverso la musica, il canto, la recitazione e la danza. Con la scelta non casuale del titolo, che rappresenta la presa di coscienza della donna vittima di violenza che alza il capo, e percorre, con le scarpette rosse strette in mano, la strada verso una nuova vita. Martedì 28, alle 16, spazio all’associazione culturale Animus Teatro che presenta un nuovo appuntamento della rassegna Libri al profumo di tè: durante l’incontro nella biblioteca comunale di via Sant’Olimpia le attrici leggeranno alcuni brani tratti dal libro della scrittrice Anastassia Caterina Angioi “L’Amore non cura, l’amore si cura”. (f. l.)

