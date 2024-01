Visite a Riva, cimitero aperto dalle 8 alle 17 

Davanti alla piccola cancellata della cappella D’Arcais che custodisce la bara, ogni giorno si accumulano mazzi di fiori e biglietti che sono vere e proprie manifestazioni d’amore che testimoniano, ancora una volta, il legame indissolubile fra Gigi Riva e Cagliari.

Dopo quasi una settimana di lacrime, dopo i trentamila al funerale, nella basilica di Bonaria, la città è ancora molto sofferente e la tomba di Rombo di tuono è diventata il luogo di una lunga e interminabile processione di tifosi. Tanto che il Comune ha deciso di prolungare l’apertura dei cancelli del cimitero di Bonaria per consentire a tutti di rendere omaggio al campione, all’uomo. Al mito. «II cimitero Monumentale di Bonaria, considerato il grande afflusso di persone che stanno raggiungendo Cagliari per visitare il luogo di sepoltura di Gigi Riva, resterà aperto domenica 28 con orario continuato dalle 8 alle 17».

Da quattro giorni, ormai, arrivano in tanti e da tutta la Sardegna al cimitero di Bonaria per dare l’ultimo saluto a Riva. Tifosi giovani ma anche quelli meno giovani, tutti con gli occhi lucidi, qualcuno con la sciarpa rossoblù al collo. Ognuno lascia un messaggio. «Grazie Gigi, resterai per sempre nei nostri cuori».

Venerdì, alla vigilia della partita contro il Torino, anche la dirigenza granata ha voluto rendere omaggio alla memoria del bomber. Il gesto era stato apprezzato anche da tanti sostenitori rossoblu.

Solo per Riva il Comune aveva autorizzato la ripresa delle tumulazioni nel camposanto monumentale, che erano state interrotte 56 anni fa. Nel 2021, a dire il vero, erano state autorizzate mille sepolture, ma solo per le cremazioni. A Gigi è stata destinata una delle cappelle più belle.

