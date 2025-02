Visitatori sulle alture innevate 

Nessun disagio alla circolazione e alle linee telefoniche ed elettriche per quella che è stata poco più che una spolverata, capace comunque di richiamare alcuni visitatori fra le alture di Fonni e Desulo.

Il Gennargentu è tornato ad imbiancarsi, con la neve caduta oltre i 1300 metri, colorando i rilievi fra Barbagia e Ogliastra. Ad immortalare il paesaggio, Tore Moro dalla sua casa in località “Separadorgiu”, a Fonni, insieme alle webcam di Sardegna clima, con un report puntuale per gli appassionati della montagna.

Gli operatori turistici auspicano precipitazioni più generose nel weekend. «Una nevicata anche a valle sarebbe un toccasana per il comparto turistico e le nostre campagne, riducendo il rischio siccità», dice Alessio Manca, dell’hotel La Capannina di Aritzo. E promette: «Ci faremo trovare pronti per far sentire tutti a casa». (g. i. o.)

