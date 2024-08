Visitatori e fiorai, monta la protesta per il camposanto part-time  

Monta la protesta per gli orari di chiusura del cimitero di via Marconi. Nei giorni feriali le porte del camposanto si chiudono alle 11.50 ma già dalle 11.30 nessuno viene fatto più entrare e dieci minuti prima suona l’allarme che avvisa di affrettarsi all’uscita.La situazione irrita chi va a portare fiori ai defunti o a cercare un momento di raccoglimento sulle loro tombe: non tutti sono pensionati, molti vanno in cimitero all’ora di pranzo quando escono da lavoro. La questione è stata sollevata anche dai venditori dei fiori all’esterno del camposanto.«In pratica alle 11.30 non fanno entrare più nessuno - spiega dal suo box Rita Serri - e questo non va bene prima di tutto perché comunque la chiusura, indicata anche dai cartelli, è alle 11.50 e poi perché le persone vogliono venire anche più tardi, in tanti si lamentano anche con noi». Detto questo, «i disagi sono anche per noi: abbiamo diritto di lavorare e 4 ore non sono sufficienti». La proposta è che anche nei giorni feriali «il cimitero chiuda almeno alle 13 come la domenica lasciando l’orario continuato del sabato». Ma gli orari, ribadiscono dagli uffici cimiteriali, sono inseriti nel regolamento di polizia mortuaria e che in base a questo il cimitero alle 11.50 deve essere chiuso e anche 35 minuti prima si può vietare l’ingresso. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA