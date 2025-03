Visitatori conquistati dai siti culturali 

Il cuore dell’Isola investe sulla sua storia, valorizza i suoi 41 siti culturali e chiude il 2024 con numeri da incorniciare, in linea con l’anno precedente, nonostante la prolungata chiusura di due strutture-simbolo come il Museo delle maschere di Mamoiada e l’Archeologico di Dorgali. Nel 2024 i luoghi del Distretto culturale del Nuorese hanno attratto 347.398 visitatori, dato emerso dal recente incontro della “Rete dei musei”. Intanto, l’associazione guidata da Agostino Cicalò pensa a tre nuovi progetti. Tra questi “Fu turismo”, masterclass sull’Innovazione del turismo, al via domani.

Voglia di cultura

Un territorio ricco di potenzialità, dall’offerta culturale sconfinata. E se da una parte il capoluogo fa la voce grossa, fedele al titolo di “Atene sarda” rafforzato dai tanti musei e dal premio Nobel Grazia Deledda, dall’altra emerge un’intera provincia che sprizza salute e punta ad accogliere tutto l’anno investendo sulla cultura. Tra musei d’arte contemporanea, etnografici e tematici, siti archeologici, parchi e l’acquario di Cala Gonone, la proposta appare sempre più articolata. «I numeri del report sono molto importanti, ma acquisisce particolare rilievo l’analisi di ogni operatore della cultura che illustra i profili dei visitatori, il successo di alcune iniziative, le opportunità offerte dal “Dcn Passport” e dal riscontro che stiamo avendo nel territorio», afferma Gianluca Secci, coordinatore del tavolo dei musei del Distretto.

I flussi

Il territorio si conferma attrattivo, capace di andare oltre la stagione estiva. Sì, perché sebbene luglio e agosto abbiano fatto registrare il 28 per cento delle presenze complessive, a colpire sono stati soprattutto i risultati ottenuti a settembre, ottobre e novembre. Quasi il 30 per cento dei visitatori annuali si collocano in questo periodo, complice il traino della riuscita manifestazione Autunno in Barbagia. Infine, anche il turismo scolastico ha dato il suo contributo per ravvivare musei e siti archeologici del Distretto culturale del Nuorese, con il 20 per cento delle presenze totali, perlopiù tra aprile e maggio.

Nuovi progetti

Dal Distretto culturale non si accontentano, pensano a tre nuovi progetti strategici. Ecco “Fu turismo”, un corso online gratuito che punta a formare professionisti e imprese nel campo dell’innovazione digitale applicata al turismo e alla cultura. Come spiega Agostino Cicalò, «dal confronto all’interno del Distretto è emersa la necessità di approfondire e analizzare i fabbisogni formativi di settore, nel nostro territorio, in modo da costruire percorsi formativi dedicati, innovativi e certificati». Nelle prossime settimane arriveranno anche i progetti “Academy Dcn” e “Dcn digital”.

