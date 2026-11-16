Il maltempo non frena la tappa di Autunno in Barbagia di Tiana dove sono arrivati i visitatori. A conquistarli cultura, tradizioni e identità con l’Archeo-trekking nel sito archeologico di “Forreddos de Mancosu” e all’antica gualchiera “de Franziscu Bellu”. Poi mostre sui piatti tipici, cooking show e vestizione dell’abito tradizionale. Grande partecipazione ai concerti di Moses Concas e altre iniziative. «Il bilancio è sicuramente positivo - dice la sindaca Melissa Vacca - il sabato è stato fantastico, con una partecipazione straordinaria e un pubblico che ha dimostrato quanto Tiana abbia voglia di vivere e sperimentare nuove forme di intrattenimento». Nonostante il maltempo di domenica, la sindaca è soddisfatta: «Autunno in Barbagia è anche questo: saper trovare la bellezza nei nostri luoghi, anche quando le condizioni non sono quelle ideali». Non è mancata una dedica speciale al giovane Ivano Zucca, scomparso nei mesi scorsi. «A lui abbiamo voluto rivolgere un pensiero speciale, portandolo simbolicamente con noi in una manifestazione che è prima di tutto un momento di comunità, appartenenza e condivisione», conclude Vacca. (g. i. o.)

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