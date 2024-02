«Visitare il mondo superando ogni barriera» 

Viaggiare sempre e a dispetto di tutto. Una filosofia che Fabio Gillone, ingegnere di 49 anni e viaggiatore, ha fatto sua, oltre una distrofia muscolare congenita.icorda bene quell'aprile del 2020, quando, in pieno lockdown, decide di aprire un blog - www.comunqueinviaggio.com - dedicato ai viaggi per persone con disabilità: «Non ho mai permesso alla mia condizione di limitarmi. Viaggiare è benzina per la vita». La domanda è stata: perché non condividere queste esperienze, per fornire informazioni e ispirare altri?

I consigli

La scelta delle destinazioni è un processo attento: si documenta, mettendo in primo piano l’attrattiva personale e poi declinandola con informazioni, sempre con occhio personale: «Non garantisco l'accessibilità piena», spiega, «ma ne racconto fedelmente il grado, lasciando ai lettori la libertà di decidere se è adatto a loro».Il suo blog è ricco di consigli, dalla prenotazione di voli accessibili alla scelta di alloggi. Gillone sottolinea l'importanza del seguire ogni aspetto, come la validità dei pass disabili all'estero o le attività praticabili in certe destinazioni per evitare brutte sorprese. «Sui voli spiego come chiedere assistenza speciale, tipologia e limiti delle batterie per carrozzine o scooter elettrici, utilizzo delle toilettes in volo. Poi ci sono i consigli sui mezzi: per chi viaggia in auto, come tante volte mi è capitato, è importante conoscere la validità del pass disabili all’estero o le ztl. Poi ci sono tutti quei consigli di una destinazione, dall’accessibilità di un museo alla camera con bagno di un hotel dove ho alloggiato alle attività praticabili in un parco».

I ricordi

Assicura l'attendibilità delle informazioni condividendo esperienze personali e solo in casi rari integra con informazioni esterne, sempre verificate.Proprio i viaggi, oltre il sito, sono fonti d’ispirazione: «Ricorderò sempre i Gardens by the Bay a Singapore o l’anno scorso in Norvegia, nelle Isole Lofoten, quando ho assistito alla meraviglia dell’aurora boreale. Ricordo quando ho dato da mangiare agli elefanti in Malesia. Poi a New York da solo, in lungo e in largo, alla scoperta delle classiche attrazioni ma anche degli angoli nascosti».Racconti che dimostrano che, nonostante le barriere, si possono realizzare sogni e aiutare altre persone, senza dare nulla per scontato: «Anche nel mondo digitale», sottolinea, «è utile stampare tutto, fare attenzione alle prenotazioni, se possibile scrivere, chiamare e chiedere foto delle strutture».

Il futuro

Crescere e far conoscere il progetto è l’obiettivo, oltre a continuare a viaggiare tra Europa, in Sud America, Giappone e Africa. Ci son spazi per coinvolgere di più i lettori, nuove collaborazioni, nonostante non abbia ancora dialogato con le agenzie di viaggio: «Mi piacerebbe far partire viaggi di gruppo».Gestire un blog non è privo di sfide, un po’ come partire. Tra l'apprendimento tecnico e il tempo, «la passione per il viaggio e la volontà di aiutare gli altri ti motivano».

La sua città

Un occhio cade sulla sua città, Cagliari. Gillone evidenzia le difficoltà di accessibilità, ma anche i miglioramenti possibili: «Ci sono attraversamenti pedonali senza scivoli e tanti locali non accessibili. Gli esercenti possono dotarsi di una piccola rampa evitando di dover sollevare le carrozzine. Le amministrazioni? Possono essere più ricettive». In mente c’è un progetto su Cagliari e la Sardegna, per esplorarle con occhi nuovi e raccontarne la bellezza e l'accessibilità. Il 49enne ingegnere è un esempio di come passione e determinazione possano superare anche gli ostacoli. Si può viaggiare, con organizzazione e pazienza: «Il mondo è davvero per tutti», ricorda.

