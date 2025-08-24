«Visita negata a mia figlia e urla al Cto» 

«Anziché soccorrere mia figlia, quel medico ha urlato contro me e contro i volontari che con l’ambulanza ci avevano portato all’ospedale»: Teresa Meglio, origini sarde ma residente a Rosenheim, in Baviera, racconta così la disavventura vissuta sabato notte. Intorno alle 23 sua figlia, sette mesi, è caduta accidentalmente dal furgone-camper a bordo del quale Teresa e la sua famiglia stanno trascorrendo le vacanze. Il camper era parcheggiato a Maladroxia, località balneare di Sant’Antioco. Immediatamente è stato allertato il 118: i volontari dell’Asvoc di Carbonia, giunti sul posto, vista la tenera età della bimba hanno richiesto l’intervento della medicalizzata. Dopo un primo controllo del medico dell’ambulanza “Mike 75”, su indicazione della centrale operativa, la piccola è stata trasportata nel reparto di Pediatria del Cto di Iglesias.

La scenata in Pediatria

«In ospedale, dopo circa 15 minuti, è arrivato il medico», continua la donna: «Mi ha chiesto cosa fosse successo. Ho fatto appena in tempo a raccontare l’accaduto che questo signore ha cominciato a urlare, rivolto non tanto a me quanto al personale dell’ambulanza. Chiedo spiegazioni e per tutta risposta il medico comincia a dire che lì non c’è il pronto soccorso e che non hanno gli strumenti per valutare se mia figlia ha riportato conseguenze dalla caduta. Da precisare che lui, mia figlia, non l’ha neppure visitata: non l’ha nemmeno toccata». Teresa Meglio sottolinea come il pediatra si sia limitato a guardare il monitor del computer, continuando a spiegare, «con un tono abbastanza alto», che la struttura non era in grado di affrontare casi del genere.

La proposta rifiutata

Solo in seguito, prosegue la donna, «in un momento in cui io ero molto preoccupata perché non potevo sapere quali danni la caduta avesse provocato a mia figlia, mi ha proposto di lasciarla in osservazione lì in reparto. Ma quale genitore lascia il proprio figlio dopo che un medico dice, a urla, che non hanno i mezzi e bisognava portarla da altre parti e che quelli delle ambulanze queste cose le sanno? Ho detto di no e l’ho portata via».

«Parole poco simpatiche»

Il racconto è stato confermato anche dal personale dell’Asvoc, che ha deciso poi di accompagnare madre e figlia, fuori dal servizio ufficiale del 118, al pronto soccorso del Brotzu di Cagliari. «La squadra – ha detto Francesco Murroni, presidente del sodalizio di Carbonia – ha confermato quanto detto dalla signora. Non solo: le urla con parole poco simpatiche sarebbero proseguite anche telefonicamente verso i medici del 118. Ci siamo fatti carico del caso, creato da incomprensioni e dall’atteggiamento aggressivo e inopportuno del pediatra. Dal punto di vista operativo, abbiamo solo seguito le indicazioni della centrale operativa».

Piccola fuori pericolo

Al Brotzu, il quadro è stato diverso: «Appena arrivati – torna a raccontare Teresa Meglio – hanno subito visitato la bambina e fatto i controlli. Nessun pericolo, nessun trauma, se non quello provocato dal pediatra a Iglesias». Il rientro a Maladroxia ieri mattina alle 9.

Dalla Asl di Carbonia arriva una dichiarazione ufficiale: «Le valutazioni di cui si dice non siano state fatte – afferma il responsabile della pediatria Ciro Clemente – sono state proposte dal collega ma la signora ha firmato per andare via con sua figlia. Questo risulta agli atti del servizio. Per il resto, è risaputo che al Cto non c’è un pronto soccorso».

La famiglia ha lasciato Sant’Antioco per proseguire le vacanze ad Arbus: sta valutando la possibilità di sporgere denuncia tramite l’ambasciata tedesca. «Non voglio che altri abbiano a che fare con persone come quella in cui mi sono imbattuta», chiude Meglio: «Racconterò l’episodio agli amici che vengono in vacanza in Sardegna. Meno male c’erano i volontari dell’Asvoc: senza loro mi sarei sentita abbandonata».

