«Visita medica? Sì, solo a pagamento» 

Nessuna disponibilità per una visita gratuita alla gola negli ospedali di Cagliari. È questa la denuncia di Andrea Buratta, settantenne residente a Samassi che, necessitando di un approfondimento otorinolaringoiatrico, è costretto a pagare la visita per poterla fare in tempi brevi.

«Ho un disturbo cronico all’orecchio sinistro che in questo periodo si è acutizzato e il mio medico mi ha prescritto una visita dall’otorino – inizia così il racconto di Andrea Buratta – Durante la visita, lo scorso otto marzo, purtroppo la dottoressa ha riscontrato una neoformazione peduncolata nella gola, e mi ha prescritto un’ulteriore visita specialistica in una struttura ospedaliera».

Da qui il paradosso: nessuna disponibilità nel breve periodo per una visita gratuita nel Cagliaritano, ma chiamando il numero dedicato alle visite a pagamento trova disponibilità per pochi giorni dopo all’ospedale Santissima Trinità. «L’operatrice del cup mi ha detto che a Cagliari non c’era posto da nessuna parte e che se avessi voluto sarei potuto andare a Isili o Sassari – continua Buratta – Ho chiesto se ci fosse la possibilità di prenotare a pagamento e mi è stato dato un secondo numero di telefono al quale chiamare. Così ho trovato disponibilità, laddove gratuitamente non c’era, per il quattordici marzo presso il Santissima Trinità al prezzo di ottantanove euro più bollo».

L’urgenza della visita deriva dal fatto che già una ventina di anni fa, Andrea Buratta, a cui tre anni fa è stata amputata una gamba per un’arteriopatia cronica bilaterale, era stato operato per una neoformazione alla gola, che al tempo si era rivelata benigna. «Mi avevano operato sempre al Santissima Trinità e per fortuna la neoformazione era benigna – conclude Buratta – È ingiusto trovare posto per una visita urgente solo a pagamento, anche perché viste le mie condizioni sono costretto a farmi accompagnare da altri a mie spese. Voglio dire a chi è in pensione e invalido come me che deve mettere in conto di pagare le proprie visite, infatti sta venendo a mancare il diritto a una sanità pubblica ed è inaccettabile».