Visita in città del presidente di Federugby 

Il presidente della Federazione italiana rugby, Marzio Innocenti, qualche giorno fa ha fatto visita, insieme al vicepresidente Antonio Luisi, agli atleti del Cagliari Rugby Club nel campo sportivo di via dell’Aeronautica a Monserrato.

Il sindaco Tomaso Locci ha sottolineato in un post sul suo profilo Facebook, l’importanza di valorizzare questo sport in città. Per farlo, però, occorre acquisire il campo che, per una piccola parte è diviso con Cagliari. «Le interlocuzioni con il Comune di Cagliari per la ridefinizione dei confini con Monserrato prevedono anche la completa acquisizione dell'attuale campo di rugby», scrive. «È importante acquisirlo al più presto per permettere alle società di attivare le procedure per ottenere i finanziamenti per una sua riqualificazione e un rilancio dell'attività rugbistica, sempre stata di casa a Monserrato», conclude. Il sindaco era presente all'incontro.

