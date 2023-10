«Visita fissata tra due anni, nel frattempo rischio di morire» 

La Via crucis di Ampelio Melini, quartese di 79 anni, inizia qualche settimane fa. Prima la prescrizione del medico per una colonscopia. Poi la lunga attesa al telefono per poter parlare con gli addetti del Cup. La risposta però è sempre la stessa: «Mi dispiace, ma le liste d’attesa sono chiuse e non c’è nessun posto disponibile per effettuare la visita». Non solo a Quartu, sia chiaro, ma in tutta la Sardegna.

«Ho la necessità di fare questo esame perché ho dei noduli da tenere sotto controllo che potrebbero degenerare in un tumore», racconta Melini, «già in passato ho avuto seri problemi. Per questo il medico mi ha detto che devo fare la colonscopia a cadenza regolare per vedere che tutto resti com’è». Un po’ di attesa per la verità quando ha telefonato al Cup – centro unico di prenotazione - se la aspettava ma «non certo che non ci fosse nemmeno la possibilità di prenotare. Questo è davvero troppo».

I tentativi

Comunque Melini non si è perso certo d’animo. Nei giorni successivi ha provato a fare la prenotazione. Al telefono dalla mattina presto. Con una sorpresa: «Quello che è successo è paradossale, ho chiesto se avessero riaperto le liste d’attesa e sapete cosa mi hanno risposto? Che ero fortunato perché c’erano state due disdette proprio poco prima e così avrei potuto prenotare». Il sollievo però dura lo spazio di un secondo: «Peccato che quei posti fossero per dicembre del 2025 e a Nuoro. Niente da dire comunque su questo fatto perché pur di fare l’esame sarei andato anche a Nuoro». Alla fine però Melini, rinuncia sperando che di lì a poco si sblocchi un appuntamento più ravvicinato. «Mi è sembrata una cosa ridicola dover aspettare fino al 2025, uno nel frattempo fa a tempo a morire». Da quel momento e per tutti i giorni successivi la chiamata è fissa e la risposta la stessa: liste chiuse.

Lo scenario

La morale della favola è che in Sardegna allo stato attuale non si può prenotare per fare una colonscopia in nessun centro, in nessuna città, in nessun paese. A meno che il medico non segni nella ricetta “prescrizione urgente”. Uno stratagemma per avere subito l’appuntamento? Nemmeno per sogno. «Ho fatto anche quello», dice il pensionato, «e l’appuntamento “urgente” me l’anno dato: per gennaio del 2025!. Trovo che questa sia una situazione assurda. Ma chi non ha la possibilità di fare l’esame in privato cosa deve fare? Tra l’altro la colonscopia costa tantissimo e non tutti possono permetterselo. La sanità pubblica è allo sfascio e basta guardare le liste di attesa per rendersene conto».

Su internet

E Melini ha provato a prenotare anche al Cupweb, su internet. «Per non perdere tempo al telefono» dice, «mi sono collegato di continuo col pc ma anche in questo caso la risposta che appare sullo schermo è sempre la stessa “nessun appuntamento disponibile per la prestazione richiesta”».

Non che non abbia dovuto aspettare poco nemmeno per una visita oculistica, «che riuscirò a fare dopo sette mesi di attesa ma non certo a Quartu». In ogni caso «continuerò a provare» spiega ancora il pensionato quartese, «l’unica speranza è che qualcuno disdica perché chissà quando apriranno le liste d’attesa».

