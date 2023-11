Visita fantasma, viaggio a vuoto 

Quattrocento chilometri, andata e ritorno, per un viaggio della salute sino all’ospedale Binaghi di Cagliari. Quattro ore di auto, dopo aver pagato anche il ticket, per sentirsi dire: «Mi spiace ma qui non facciamo questi esami». Eppure la sua angio Tc coronarica era stata prenotata giorni in anticipo dal Cup, il Centro unico di prenotazione regionale. Però nell’ospedale sbagliato. È l’ennesima e incredibile odissea sanitaria di una donna nuorese, C.M.C. di 72 anni. La vicenda è denunciata dalla consigliera comunale Lisetta Bidoni che parla di «un esempio amaro e inaccettabile di sanità pubblica». L’esame urgente, richiesto dopo un’angina pectoris, al termine di peripezie e diversi rimpalli, ora è stato prenotato per febbraio, questa volta all’ospedale Brotzu.

Prentazioni e agende

Nuoro e la sua sanità c’entrano poco. Il direttore dell’Asl 3, Paolo Cannas, spiega: «L’operatore del Centro unico di prenotazione si trova sul sistema le agende aperte da tutte le aziende, mi sembra strano. Sono le singole aziende che controllano le disponibilità, le agende vengono messe a disposizione da tutti i reparti e la direzione deve garantire che venga fatto. È obbligatorio». Un errore dell’operatore quindi? Il direttore dell’Asl di Cagliari, Roberto Massazza, spiega: «Non conosco il caso, faremo delle verifiche per capire cosa sia accaduto, ci scusiamo con la signora».

Racconto di un’odissea

La donna, da tempo sofferente di problemi cardiocircolatori, due settimane fa ha avuto un episodio di angina pectoris. Per evitare le liste di attesa ha prenotato la visita cardiologica prescritta dal medico di base da un privato. Il cardiologo richiede l’angio tc coronarica. La signora telefona al Cup. «L’operatore - racconta Lisetta Bidoni - le propone il Binaghi di Cagliari per il 10 novembre alle 16.30. Venerdì la signora alle 16 arriva al Binaghi, paga il ticket, ma il medico in servizio le comunica che nel loro ospedale non fanno questo tipo di esame». Sbalordita e fortemente contrariata la donna ritelefona al Cup, che le “consiglia” di prenotare all’ospedale Brotzu di Cagliari. Una volta tornata a Nuoro, con una nuova impegnativa, dopo la giornata passata in viaggio, chiama nuovamente il Cup che le dice di rivolgersi direttamente al Brotzu.

Rimpallo continuo

Il centralino la mette in comunicazione con la radiologia, che la invita a rivolgersi ai colleghi di cardiologia. Questi, però, “consigliano” di “telefonare alla segreteria”, dove «nessuno risponde», spiega la Bidoni. Solo il 12 novembre, la segretaria la indirizza alla radiologia «perché in cardiologia le liste di prenotazione sono piene». Alla fine M. C. M. tramite il Cup prenota l’angio Tac coronarica urgente, fissata il 15 febbraio al Brotzu. «Lo sconforto - rivela la Bidoni - è grande, dopo tanti “consigli” e peripezie dovrà attendere 90 giorni per l’esame. Un grave disservizio, che lede il diritto alla salute di una cittadina affetta da una seria patologia, che necessita di accertamenti urgenti e immediati».

