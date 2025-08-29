Visita di Milia alla caserma dei carabinieri 

Dalle richieste di aiuto per le liti in famiglia, agli episodi di criminalità, agli incidenti stradali. Dal primo giugno al 28 agosto la Compagnia dei carabinieri di Quartu ha gestito 3.949 interventi attraverso il numero unico di emergenza 112. Parte di questi hanno portato a 36 arresti e alla denuncia a piede libero di 176 persone. Sul fronte del consumo di sostanze stupefacenti, sono state inoltrate 35 segnalazioni alla Prefettura. Non solo: nell’arco di tre mesi sono stati svolti 1.372 servizi di pattuglia, impiegando complessivamente quasi 2.000 militari: A questi si aggiungono poi 42 interventi per incidenti stradali di cui quattro mortali.

I dati sono stati resi noti ieri mattina dal Comandante della Compagnia, il maggiore Michele Cerri, in occasione di un incontro con il sindaco Graziano Milia e la presidente del consiglio Rita Murgioni che si sono recati nei locali della caserma di via Milano.

Un incontro cordiale durante il quale Milia ha sottolineato il grande impegno profuso ogni giorno dai Militari e la grande importanza del presidio di Flumini, quest’anno aperto per un periodo più lungo, che ha dato maggiore sicurezza ai residenti del litorale.

Cerri ha inoltre annunciato l’arrivo di un nuovo ufficiale che andrà a rafforzare la Compagnia.

L’incontro tra il Sindaco e l’Arma, si legge in una nota, «ha ribadito la volontà di lavorare fianco a fianco, nel solco di una collaborazione che da tempo caratterizza i rapporti con le istituzioni locali. Questa sinergia costituisce una garanzia per la comunità, poiché assicura una presenza costante, vigile e pronta a rispondere alle diverse necessità dei cittadini».

