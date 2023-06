Visita di Blinken in Arabia Saudita «Preoccupato per i diritti umani» 

Gedda. Dai diritti umani ai rapporti con Israele fino alla fine della guerra in Yemen. Joe Biden ha inviato Antony Blinken in Arabia Saudita per fare pressioni su una serie di questioni al centro dell’agenda dell’amministrazione Usa. Una visita delicata per il segretario di Stato americano. Nel suo colloquio a Gedda con il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader de facto della monarchia saudita, il capo della diplomazia Usa ha espresso la preoccupazione dell’amministrazione per i diritti umani «sia in generale che rispetto a casi specifici». La discussione tra il segretario di Stato e bin Salman è stata «aperta e franca» ma pare che i sauditi non abbiano voluto cedere di un millimetro sui diritti umani.

