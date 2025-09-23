Visita del generale Rizzo 

Il nuovo comandante della Legione Carabinieri lunedì ha fatto visita per la volta allo squadrone eliportato Cacciatori Sardegna ad Abbasanta. Il generale Francesco Rizzo si è complimentato con i carabinieri per i brillanti risultati raggiunti in queste ultime settimane in particolare per il contrasto alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Il generale Rizzo ha sottolineato la grande sinergia con i reparti territoriali dell'Arma e dei Nuclei elicotteri, valorizzando le specificità dei singoli interventi e la preparazione professionale dei reparti. Infine il comandante ha ricordato ai Cacciatori che rappresentano un tassello fondamentale per la rassicurazione sociale dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA