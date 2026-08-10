Visita del comandante regionale dell’Arma dopo l’attentato 

Durante l’ultimo comitato per l’ordine pubblico convocato dal prefetto di Nuoro e chiesto dal procuratore generale Luigi Patronaggio a cui ha partecipato anche il procuratore di Nuoro, Daniele Rosa, dopo gli attentati ai due ricercati dell’Et a Lula, era stata previsto un rafforzamento dei controlli e della videosorveglianza. Ieri a Lula è arrivato il comandante della Legione carabinieri “Sardegna”, il generale Francesco Rizzo, accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Gennaro Cassese. I due hanno fatto una visita alla stazione dei carabinieri di Lula.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e un forte segnale di attenzione ai militari che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza, la legalità e l’ordine pubblico in un’area strategica per il Nuorese. Durante la visita, Rizzo ha espresso apprezzamento a tutto il personale della stazione, rivolgendo un ringraziamento particolare ai militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu e agli effettivi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”. «Il vostro costante impegno e la presenza capillare nelle aree più impervie costituiscono un pilastro fondamentale per la prevenzione e il contrasto alla criminalità locale», ha sottolineato.

RIPRODUZIONE RISERVATA