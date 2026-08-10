VaiOnline
Lula.
11 agosto 2026 alle 00:36

Visita del comandante regionale dell’Arma dopo l’attentato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Durante l’ultimo comitato per l’ordine pubblico convocato dal prefetto di Nuoro e chiesto dal procuratore generale Luigi Patronaggio a cui ha partecipato anche il procuratore di Nuoro, Daniele Rosa, dopo gli attentati ai due ricercati dell’Et a Lula, era stata previsto un rafforzamento dei controlli e della videosorveglianza. Ieri a Lula è arrivato il comandante della Legione carabinieri “Sardegna”, il generale Francesco Rizzo, accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Gennaro Cassese. I due hanno fatto una visita alla stazione dei carabinieri di Lula.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e un forte segnale di attenzione ai militari che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza, la legalità e l’ordine pubblico in un’area strategica per il Nuorese. Durante la visita, Rizzo ha espresso apprezzamento a tutto il personale della stazione, rivolgendo un ringraziamento particolare ai militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu e agli effettivi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”. «Il vostro costante impegno e la presenza capillare nelle aree più impervie costituiscono un pilastro fondamentale per la prevenzione e il contrasto alla criminalità locale», ha sottolineato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 