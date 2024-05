Visita cardiologica? L’appuntamento è per settembre 2026 

«Per il cardiologo? ripassi a settembre del 2026». È proprio il caso di dire che la Sanità, nel Sulcis, ti colpisce dritto al cuore. È quanto ha pensato il malcapitato utente che si è rivolto allo sportello del centro unico di prenotazione del poliambulatorio di Sant’Antioco e si è sentito dare la disponibilità per una visita cardiologica con l’aggiunta di elettrocardiogramma, fra due anni e 4 mesi.

La visita

«Alla mia età - dice Francesco Podda - il mio medico di famiglia mi ha proposto di fare alcune visite di accertamento, quindi non urgenti, ma quando l’impiegato mi ha parlato di settembre, non ho fatto in tempo a commentare perché inizialmente avevo capito settembre prossimo. Poi la discussione c’è stata eccome, perché è stato subito chiaro che non stava parlando nemmeno del 2025, bensì del 2026». È scritto chiaro nella prenotazione: «Naturalmente faccio i debiti scongiuri, ma davvero mi spaventa pensare che se questa visita mi è stata prescritta, probabilmente, qualcosa da accertare ci sarebbe». E fino a questo momento l’unica cosa certa è il tempo biblico della Asl del Sulcis nelle prenotazioni. Quella di Francesco Podda sta diventando purtroppo una storia che si ripete troppo spesso, non solo per le persone anziane. Anche semplici cittadini e malati cronici, fanno i conti con agende chiuse e visite, anche se prescritte, senza possibilità di prenotazione. «È una cosa molto triste - aggiunge Francesco Podda - io naturalmente spero di continuare a stare bene, ma penso a tutti gli altri, ai cittadini in genere e a ciò che sta succedendo oggi che non abbiamo più una sanità all’altezza dopo anni e anni di sacrifici e di lavoro per pagare tasse e contribuzioni varie. Anche se non lo dicono a chiare lettere, è chiarissimo l’invito a rivolgermi ad uno specialista in privato». Ma chi non se lo può permettere? «Aspetta di morire – conclude - piuttosto che sentirsi dire che il medico ti può visitare nel 2026. Il bello è che poi continuano a dire che la gente non si cura. La gente non si cura se non gli danno la possibilità di farlo».

Lunghe file

Il quadro è drammatico. Tutte le visite del Sulcis da qualche tempo sono concentrate nel poliambulatorio di Viale Arsia a Carbonia con qualche eccezione, come valvola di sfogo, al poliambulatorio di Iglesias. Nemmeno il progetto di recupero organizzato dalla Asl e che si svolge sempre nello stesso ambulatorio, in orari che vanno oltre quello lavorativo, sembra aver dato sfogo alla grande richiesta che sempre più spesso resta inevasa o registrata ma, come in questo caso, in tempi lunghissimi. «La cosa appare sin da subito insostenibile - dice Francesco Podda - anche perché per avere la prenotazione per settembre del 2026, ho dovuto attendere il mio turno in sala d’attesa parecchie ore: c’era un solo sportello per soddisfare tante richieste. È inutile distribuire i servizi in tutto il territorio se poi, per far fronte alle esigenze, non c’è distretto che tenga e ti sballottano da una parte all’altra». Oltre a Cardiologia, particolarmente critica la situazione di Pneumologia con un solo specialista per tutta la Asl, situato a Iglesias e nonostante siano alcune centinaia le persone in cura, le agende al Cup risultano chiuse. È come se per il prossimo anno, la pneumologia fosse stata cancellata. Il centro di prenotazione on line, si esiste, ma nel Basso Sulcis nessuno riesce a capire perché il sistema prenoti le visite soltanto a Thiesi o a Isili.

