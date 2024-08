Visita alla necropoli 

Visita esperienziale all’interno della Necropoli di Sant’Antioco. Storia e rito in programma per venerdì 9 agosto alle 21. Per poter partecipare è richiesta la prenotazione al numero 389.7962114 del museo Barreca entro la mattina del giorno precedente. Si tratta di una esperienza unica nel suo genere. Gli organizzatori assicurano che al calar del sole si potranno rivivere gli antichi rituali funerari ripercorrendo il viaggio verso l’aldilà, negli spazi sotterranei dell’antica Sulky. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA