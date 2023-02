Visita al cuore? Nove mesi 

L’odissea inizia nel 2020, in piena pandemia Covid. Giuliana Agus si sente male e viene portata all’ospedale. Nostra Signora della Mercede di Lanusei e da lì con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro dove subirà un’operazione di urgenza. «Devo la mia vita all’equipe di cardiologia dell’ospedale di Lanusei – racconta – Sono riusciti a capire di cosa si trattasse. Sono un’eccellenza come lo è il reparto di cardiologia di Nuoro. Ho avuto un infarto acuto al miocardio. Solo il 20 per cento delle persone si salva». Dopo un simile dramma i controlli diventano routine.

Per una visita al cuore si devono attendere nove mesi. Per un esame alla tiroide quasi un anno. Parola di Giuliana Agus, 63 anni, di Gairo ma residente a Cardedu. Cardiopatica e parzialmente invalida, due anni fa ha avuto un infarto. Salva per miracolo e grazie alla perizia dei medici ora deve combattere anche con i tempi biblici della sanità pubblica.

Per una visita al cuore si devono attendere nove mesi. Per un esame alla tiroide quasi un anno. Parola di Giuliana Agus, 63 anni, di Gairo ma residente a Cardedu. Cardiopatica e parzialmente invalida, due anni fa ha avuto un infarto. Salva per miracolo e grazie alla perizia dei medici ora deve combattere anche con i tempi biblici della sanità pubblica.

Delusa

L’odissea inizia nel 2020, in piena pandemia Covid. Giuliana Agus si sente male e viene portata all’ospedale. Nostra Signora della Mercede di Lanusei e da lì con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro dove subirà un’operazione di urgenza. «Devo la mia vita all’equipe di cardiologia dell’ospedale di Lanusei – racconta – Sono riusciti a capire di cosa si trattasse. Sono un’eccellenza come lo è il reparto di cardiologia di Nuoro. Ho avuto un infarto acuto al miocardio. Solo il 20 per cento delle persone si salva». Dopo un simile dramma i controlli diventano routine.

Prenotare una visita cardiologica e un elettrocardiogramma attraverso il Cup può essere rischioso per coronarie delicate. «Mi hanno detto a fine settembre». È andata peggio con l’appuntamento dall’endocrinologo: a dicembre a Quartu.

Nessuna priorità

Nelle ricette per la prenotazione non può essere inserito il codice di priorità perché dall’infarto sono passati tra anni. Unica soluzione alternativa percorribile è quella di affidarsi a un privato. «Una persona come me, invalida e infartuata, deve sapere quali siano le condizioni del suo cuore – spiega Agus – e anche come va la mia tiroide. Devo attendere almeno nove mesi oppure pagare un privato perché la sanità pubblica in Ogliastra ha dei tempi biblici».

La vita della signora Agus dal quel marzo 2020 è cambiata radicalmente. Frequentava palestra e piscina ma ha dovuto rallentare i suoi ritmi. «Ho passato le pene dell’inferno e non posso più fare quello che facevo prima. Ora mi limito a una passeggiata. Ma sono forte e sono ancora qui».

La signora cerca di affrontare la situazione nel migliore dei modi, ma spesso lo sconforto e la rabbia prendono il sopravvento. «Mi accontento di essere viva. Ho superato un infarto, sono ancora autosufficiente e ho una famiglia che mi supporta, ma è impossibile che nel 2023 debba attendere a casa la chiamata della Asl. Non cosa devo fare, mi devo rivolgere alla Regione? Non credo non ci siano davvero cardiologi disponibili fino a settembre, non parlo per me ma per i tanti che vivono la mia stessa situazione». Parole con il cuore in mano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata