«Visita a Neapolis, chi l’ha autorizzata?» 

Durante la visita guidata al sito archeologico di Neapolis da parte dell’Università della terza età di Arbus, martedì scorso, i partecipanti hanno camminato fra l’erba infestante cresciuta rigogliosa fra i resti dell’antica città romana-cartaginese. Lo stato del sito, sempre più in abbandono, ha fatto riflettere sulla mancanza della tutela dei siti archeologici. L’area archeologica ricade nel comune di Guspini, che non ha fondi specifici e tanto meno personale da utilizzare per la pulizia del più importante sito archeologico della zona. Qualche anno fa il Ministero della Cultura aveva stanziato 150mila euro per la conservazione della chiesetta di Santa Maria de Nabui, il Comune aveva chiesto l’intervento della Soprintendenza per definire i lavori di utilizzo del contributo statale, ma ancora nulla è stato fatto. Il vice sindaco Marcello Serru si dice meravigliato della visita a Neapolis dai soci dell’università: «Il sito è in attesa dei lavori da parte della Soprintendenza e pertanto non visitabile. Non capiamo chi abbia dato l’autorizzazione all’università della terza età di accedervi».

La segnalazioni sullo stato dell’area sono continue: sterpaglie fra le rovine, niente luci, nessuna vigilanza e la rete metallica che è sopravvissuta solo in un tratto. Andrea Pani titolare di un agriturismo vicino al sito archeologico dichiara: «Questo luogo potrebbe avere una rilevanza internazionale ed essere una grande attrazione per i turisti, invece è lasciato all’incuria».

RIPRODUZIONE RISERVATA