Visioni Sarde, la finale sabato 27 a Roma 

La Cineteca di Bologna ha selezionato i nove finalisti della Sezione Visioni Sarde inserita nel XXX concorso nazionale per corto e mediometraggi Visioni Italiane edizione 2024 e scelto la data del 27 settembre a Roma per la proclamazione del vincitore al Cinema Farnese (Campo de’ Fiori) con inizio alle 17.

Il programma

Si parte con la presentazione del video “Ambasciadores de Sardigna”, animazioni di Gaetano Garau, musiche Gino Marielli dei Tazenda, parole di Angelo Curreli, voce di Maria Giovanna Cherchi. Omaggio a Ettore Serra, uno dei fondatori della Fasi. e a Sebastiano Tettei. Parteciperà Bastianino Mossa, presidente Fasi. Alle 17.30, in anteprima nazionale, il documentario “The Missig Boys” del musicista cagliaritano Davide Catinari. Un viaggio nel cuore pulsante della scena musicale sarda degli anni ’80. Presenta il giornalista Giuseppe Solinas. Alle 20.30il gran finale. Questi i film: “Amare ancora” di Giuseppe Carrieri: Filippo ed Elena, due giovani innamorati, tornano nel paesino marittimo della Sardegna dove tempo prima si sono conosciuti. “Come siamo diventati” di Christiano Pahler: in un condominio di Cagliari, una lampadina al terzo piano si fulmina e sconvolge la quiete dei residenti. “Fratelli” di Matteo Manunta: Martina, dopo tanto tempo, torna a casa per confessare ai genitori e al fratello minore di essere incinta. “Island for rent” di Elio Turno Arthemalle Salvatore Cubeddu: 2095, la Sardegna è ormai spopolata, distrutta, e in affitto a chiunque voglia utilizzarla per attività illegali. “Mio babbo è Superman” di Giovanni Maria D'Angelo: Muros, Antonio è figlio di Bobore, ubriacone e barzelletta del paese, e della rigida e silenziosa madre Giovanna. “S62” di Niccolò Biressi: turbata da una spiacevole notizia ricevuta durante la giornata, una donna torna a casa portando con sé il bisogno di parlare con qualcuno. “S’ozzastru” di Carolina Melis, il racconto di un albero millenario, ambasciatore resiliente della Natura e testimone silenzioso della Storia. “Il servo pastore non dorme la notte” di Arianna Lodeserto: tra l’archivio e il presente, vengono interpellati i vecchi servi pastori e i giovani di Ollolai. “Shakespeare in smoke” di Francesco Cocco: primo giorno di lavoro di Ric. Durante la pausa sigaretta studia la sua sceneggiatura teatrale. Perché Ric, in realtà, vuole diventare un attore.

