Visioni in musica Menion e Manconi al “Signal Reload” 

I progetti Sziopa e Ade, la performance di Menion e l’artista interdisciplinare Annalisa Pascai Saiu stasera sul palco del festival Signal Reload. Un’altra intensa serata, al Ghetto di Cagliari, in via Santa Croce 18, per la rassegna (fino al 22 settembre) dedicata alla musica elettronica e d’avanguardia curata e organizzata dall’associazione TiConZero.

Alle 20,30 apriranno la serata Andrea Cherchi, Giacomo Salis, Marcello Pisanu e Matteo Sanna con Ade, progetto che origina dal precedente Odra con improvvisazioni fissate su nastro. Seguirà la performance di Menion, progetto di Stefano Ferrari, chitarrista, produttore e compositore sardo con sede a Berlino. Menion nasce dall’esigenza di raccontare immagini, esperienze e impressioni attraverso i suoni e la loro manipolazione. La sua musica è un’elettronica visionaria e descrittiva che unisce influenze ambient, drone, glitch e post-rock. A seguire, il progetto Sziopa di Stefano Manconi, musicista e produttore di Sant’Antioco. La sua ricerca musicale trascende le distinzioni di ambient, techno e house attraverso un approccio minimalista.

Chiude la serata l’artista interdisciplinare Annalisa Pascai Saiu con il suo Annalized_Noise: un flusso sonoro in cui la performer racconta storie mitologiche, temi filosofici o ironici, intrecciando canzoni, ora improvvisate su scale bizantine, ora in greco antico, sempre improvvisate e site-specific.

RIPRODUZIONE RISERVATA