Visioni archeologiche da cinema 

Cinema, archeologia, memoria e attualità in dialogo a Sant’Antioco nella rassegna “CineMAB”: visioni archeologiche: due giorni di proiezioni e incontri con registi e critici, venerdì e sabato al Museo Archeologico Ferruccio Barreca.

La prima giornata prenderà il via con la visione, alle 21 nel giardino del museo, de “L’etrusco uccide ancora” (1972 – Italia, 105'), il film di Armando Crispino considerato il capostipite del filone archeologico del giallo all'italiana degli anni ‘70; uno dei primi film a tentare la contaminazione tra il giallo classico e l'horror, e il primo all'interno del genere a utilizzare la musica classica in funzione espressiva (il Dies irae del Requiem di Giuseppe Verdi).

RIPRODUZIONE RISERVATA