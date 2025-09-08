Visionario, surreale, per sempre libero Graziano Salerno 

È scomparso ieri mattina all’ospedale di Nuoro, dov’era ricoverato da alcuni giorni, Graziano Salerno, artista nuorese eclettico e profondo, visionario e sempre libero, da tempo malato. La sua morte lascia un vuoto nella scena culturale non solo cittadina, ma nell’intera Isola.

Salerno era nato a Nuoro il 9 novembre 1954, si era diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna sotto la guida di Concetto Pozzati, con una tesi su Giorgio de Chirico. Spirito inquieto e artista solitario, ha vissuto tra Roma, Londra, Parigi e Berlino, tornando sempre a Nuoro, sua città dell’anima.

Solo nel 2024 è arrivato un importante riconoscimento pubblico: una personale a Cagliari dal titolo “Graziano Salerno. Senza poesia in nessun caso”, a cura di Cristiana Collu, inaugurata il 19 dicembre presso la Fondazione di Sardegna. La mostra, parte del progetto AR/S – Arte Condivisa, ha presentato circa 200 opere tra disegni, acquerelli e materiali d’archivio, realizzate nella seconda metà degli anni Ottanta e provenienti dalla collezione di Dante Crobu, era accompagnata da un catalogo Treccani.

Critici e giornalisti hanno sottolineato l’unicità del suo linguaggio artistico: una pittura visionaria, surreale, intensa fusione di narrazione, poesia, disegno e sogno. Un universo onirico che coinvolge il visitatore con immagini evanescenti, simboli, creature sospese e un tratto ossessivo, quasi automatistico, che richiama il surrealismo.

«Graziano era un uomo libero, un artista fuori dagli schemi che ha fatto della pittura la sua ragione di vita. Come un viaggiatore solitario tornava sempre a Nuoro per ritrovare ispirazione», ha dichiarato il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu.

«Il riconoscimento è arrivato forse tardi, ma la nostra amministrazione si impegna a tenere viva la memoria del suo talento visionario attraverso un gesto concreto che celebri la bellezza della sua arte». Un impegno che promette di trasformare il lutto in memoria viva e attiva per le nuove generazioni ( f.le. ).

