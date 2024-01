«Visibilità ridotta dai cartelloni elettorali» 

A Sestu si vedono già molti cartelloni per la campagna elettorale. Peccato che in molti casi la posizione, secondo i residenti, non vada bene: «Sono stati posizionati in parte sul marciapiede, obbligando chi è in carrozzina a camminare sulla strada», è l’allarme lanciato dai residenti nel quartiere Ateneo come Davide Sunda, che spiega: «È l’unica strada per uscire dal quartiere, inoltre i cartelloni tolgono visibilità agli automobilisti».

Già in passato i residenti ad Ateneo hanno lamentato il loro isolamento. Invece in via Laconi i frequentatori dell’area per i cani fanno notare che i cartelloni sono stati legati agli alberi e questo potrebbe rappresentare un pericolo per le piante.

La situazione di queste elezioni è una novità, perché gli spazi per affissioni sono passati da cinque a dieci: le difficoltà possono nascere per trovarne di adeguati, oltre a quelli consueti. I responsabili degli uffici comunali stanno facendo le verifiche: nell’area cani per ora i cartelloni dovrebbero restare, perché non ritenuti pericolosi. In ogni caso gli uffici tecnici invitano i cittadini a segnalare qualsiasi problema e sono pronti a fare altri controlli insieme con la polizia.

I cartellini sono già stati spostati ad Ateneo, liberando di alcuni centimetri il marciapiede e mettendone due o tre un po’ più su lungo la strada. Marco Cinelli, portavoce del comitato di quartiere, dichiara: «Va un po’ meglio, ma ora sono in mezzo alla curva, che è diventata cieca» e propone: «Si potrebbero piazzare un po’ più indietro ancora, prima della curva».