Visibilità agli operatori turistici con il portale web del Comune 

Il Comune vuole offrire visibilità gratuita a tutte le attività turistiche operative a Baunei, dedicando un apposito spazio nel portale turistico www.turismobaunei.eu. «Per promuovere il nostro territorio, abbiamo deciso di investire per innovare e rinnovare il nostro portale turistico – spiegano in municipio - e così nel sito ci sarà un’intera sezione dedicata alla promozione delle nostre attività, i modo che abbiano tutte una maggiore visibilità a titolo gratuito». Nel sito le attività saranno divise in cinque diverse categorie: bar, ristoranti e attività gastronomiche; strutture alberghiere; strutture ricettive extralberghiere; attività artigianali e commerciali; altre attività che erogano servizi turistici.

