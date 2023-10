Visibilia, stop al fallimento  

Milano. La Procura di Milano ha ritirato, in udienza ieri davanti al giudice del Tribunale fallimentare Sergio Rossetti, l’istanza di liquidazione giudiziale, ossia di fallimento, che aveva presentato per Visibilia Concessionaria, una delle società del gruppo fondato da Daniela Santanchè. Con la revoca dell’istanza la società, che aveva avviato la procedura di composizione negoziata della crisi, potrà proseguire nell’attività, mentre i pm continuano a indagare sui vari capitoli del caso Visibilia, nel quale la ministra del Turismo è indagata per falso in bilancio e bancarotta. Il ritiro della richiesta di liquidazione giudiziale chiude, dunque, la richiesta di fallimento, avanzata nei mesi scorsi. La società potrà andare avanti con la composizione negoziata della crisi con la Camera di commercio. Già nei giorni scorsi era emerso che Visibilia Concessionaria non aveva debiti scaduti da saldare. Nei mesi scorsi la Procura aveva già revocato le istanze di liquidazione giudiziale per altre società del gruppo, ossia Visibilia Editore e Visibilia holding. Le accuse, sul fronte penale, di falso in bilancio e bancarotta contestate alla ministra e ad altri cinque, tra cui il compagno Dimitri Kunz, riguardano Visibilia Editore. I giudici civili hanno ordinato una ispezione giudiziale sui conti della società editoriale.

