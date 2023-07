Visibilia, l’ipotesi: truffa allo Stato  

Un'altra ipotesi di reato si aggiunge a quelle già contestate nei fascicoli aperti dalla Procura di Milano sulla galassia societaria Visibilia, gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Un'accusa, quella di presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, che rischia di sommarsi alle contestazioni di falso in bilancio e bancarotta già mosse a carico della senatrice di Fratelli d'Italia.

Accusa sulla carta più leggera, ma forse più sconveniente dal punto di vista politico, dato che l'ente che si ipotizza truffato è appunto lo Stato. Della nuova indagine si era già parlato e ieri i pm milanesi, dopo un confronto col procuratore Marcello Viola, hanno iscritto formalmente il titolo di reato, al momento a carico di ignoti. L'inchiesta è nata a seguito delle dichiarazioni, rese come testimone poco più di un mese fa, di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore col ruolo di investor relator officer, ossia di delegata per redigere e gestire le comunicazioni al mercato della società quotata in Borsa. La donna aveva raccontato di aver continuato a lavorare quando, dal marzo 2020 fino a novembre 2021, era invece ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo Covid, fornendo così un particolare che ha portato i pm ad aprire un'indagine autonoma, collegata alla principale per falso in bilancio e bancarotta, che vede tra i sei indagati Santanchè.

Al momento l'inchiesta scaturita dalla versione dell'ex dirigente, che avrebbe percepito i contributi Inps anche se continuava a lavorare per l'azienda, è a modello 44, cioè solo con ipotesi di reato. Ora il focus degli inquirenti e degli investigatori della Guardia di finanza è sugli altri lavoratori, una ventina in tutto, per capire se sia stato applicato anche con loro lo stesso schema. Santanchè, per la quale domani si discuterà in Senato la mozione di sfiducia dei Cinquestelle, rischia di essere di nuovo indagata, anche perché, nel periodo ricostruito dall'ex dirigente, lei era al vertice dell'azienda come presidente. Intanto investigatori e inquirenti stanno acquisendo documenti e testimonianze utili all’indagine. Settembre, invece, sarà un mese chiave per capire se la ministra e gli altri ex amministratori riusciranno a far cadere l'accusa di bancarotta.

