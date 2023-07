Visibilia, gli indagati sono tre 

Ci sono anche la sorella e l'attuale compagno di Daniela Garnero Santanchè tra gli indagati della Procura di Milano nell'indagine per bancarotta e falso in bilancio che riguarda Visibilia, il gruppo editoriale ora in dissesto, fondato dalla ministra del Turismo e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino all'anno scorso. È vero che la parlamentare di Fdi, come ha ripetuto ancora ieri, non ha ricevuto alcun avviso di garanzia che dimostri che è indagata ma ciò non vuol dire che non lo sia. Infatti, da quanto risulta, è stata iscritta nel registro degli indagati lo scorso 5 ottobre assieme ad altre cinque persone che hanno avuto ruoli societari. Tra queste la sorella Fiorella Garnero che è stata consigliera e il compagno della ministra Dimitri Kunz D'Asburgo, il quale invece è stato presidente di Visibilia Editore.

Indagini

Il 6 ottobre l'allora procuratore aggiunto facente funzione Roberto Fontana (poi nominato al Csm) e il pm Maria Gravina hanno disposto la secretazione per esigenze investigative. Secretazione che dopo tre mesi è scaduta e che, per legge, non è rinnovabile. Dunque, quando a dicembre la parlamentare ha fatto un accesso agli atti, non le è stato comunicato nulla. Ma se l'accesso fosse stato ripetuto in questi giorni sarebbe emerso che è sotto inchiesta.

Fisco

Sul fronte fallimentare, invece, una svolta potrebbe arrivare dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla proposta di transazione avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito e che prevede il versamento di 1 milione e 200 mila euro spalmato in 10 anni. Qualora dovesse essere accolta, la Procura dovrebbe revocare l'istanza di liquidazione, come è già accaduto con Visibilia Editore e Visibilia Holding, e di conseguenza cadrebbe l'accusa di bancarotta. Reato che non rimarrebbe in piedi, salvo colpi di scena, in quanto per Visibilia Concessionaria è in corso una negoziazione assistita.

