Visibilia, dipendenti al lavoro durante la cassa integrazione 

Milano. Gravi irregolarità anche sulla cassa integrazione Covid a zero ore per dipendenti, «almeno due», che continuavano invece a lavorare per Visibilia Editore. C'è anche questo nel documento dei pm di Milano, depositato al giudice civile nella causa dei soci di minoranza che chiedono l'ispezione nella società fondata dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Emerge che almeno due dipendenti hanno lavorato durante la Cig e tre dipendenti, poi hanno percepito dall'Inps la Cig Covid. La società l'ha ottenuta per sei dipendenti».

Per i pm, i responsabili di Visibilia, tra cui Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Santanchè, erano consapevoli di queste «irregolarità», che permangono.

