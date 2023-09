Visibilia, avvocato indagato per falso 

Spunta un nuovo capitolo tra le pieghe delle vicende giudiziarie che riguardano Visibilia, il gruppo fondato da Daniela Santanchè, indagata con altre persone per bancarotta e false comunicazioni sociali. La Procura di Milano a luglio ha aperto un fascicolo in cui un avvocato è accusato di falso e sostituzione di persona, per aver cercato di avere copia degli atti dell'indagine a carico della senatrice di FdI, ora parte offesa. Il tutto accanto all'inchiesta che riguarda le società di cui la ministra dall'anno scorso ha dismesso cariche e quote e alle indagini a carico di ignoti sul suicidio di Luca Ruffino, il suo successore, e su una presunta truffa ai danni dello Stato con al centro la cassa integrazione Covid. La guardia di finanza, su delega della pm Maria Gravina ha perquisito lo studio milanese. La nuova vicenda risale all'inizio di luglio quando la senatrice sia sui giornali sia in Parlamento affermava di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. In quei giorni, in cui il dibattito politico si arroventa, alla pm Gravina viene depositata una richiesta di accesso agli atti firmata dalla ministra. Dopo un confronto con alcuni atti originali di Visibilia con la firma della parlamentare si scopre la differenza con quella apposta dall'istanza. Da lì le verifiche dell'indirizzo da cui è partita la domanda via Pec, poi risultato essere quello di un avvocato milanese sul cui nome al momento c'è riserbo.

