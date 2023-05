Visco si congeda: «Sì al salario minimo»  

Ai giovani dedica le ultime righe delle Considerazioni Finali: sono loro che «andranno ascoltati, aiutati dalle altre generazioni a formarsi, senza vincoli, per tradurre in interventi realistici gli schemi che sapranno elaborare per un mondo futuro, non più povero, ma più sicuro e più giusto». Quegli stessi giovani che tuttavia, nel 20% circa dei casi, dopo cinque anni di lavoro si trovano ancora in condizioni di impiego precario. Ma «troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate». Per questo suggerisce che «come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale». C’è di buono che davanti a shock inconsueti «l’economia italiana ha mostrato una notevole capacità di resistenza e reazione» e per il 2023 il governatore dice di attendersi un aumento del pil «intorno all’1%».

Il governatore ha voluto trasmettere l’immagine di un’Italia che nonostante le crisi finanziarie, la pandemia e la guerra, sembra uscita dal mare agitato meglio del previsto ma ha ancora tanti impegni da rispettare - primo tra tutti il Pnrr – e riforme da mettere in campo contro per sconfiggere l’incertezza e garantire un futuro ai giovani. Visco ha elencato alcuni elementi chiave: l’importanza di «non perdere tempo» sul Pnrr, la possibilità di prevedere un salario minimo per legge, il contenimento dell’inflazione con il contributo di tutte le forze economiche e non solo con le misure di politica monetaria, l’annosa necessità di aumentare la produttività e ridurre il debito pubblico, la possibilità di riformare il fisco ma senza prescindere dalle coperture adeguate.

L’ultima volta di Ignazio Visco. Dopo 12 anni alla guida della Banca d’Italia, il governatore ha pronunciato ieri le sue ultime considerazioni finali prima di lasciare il comando dell’istituto centrale a fine ottobre, alla scadenza del suo secondo mandato.

Le riforme

Il governatore ha voluto trasmettere l’immagine di un’Italia che nonostante le crisi finanziarie, la pandemia e la guerra, sembra uscita dal mare agitato meglio del previsto ma ha ancora tanti impegni da rispettare - primo tra tutti il Pnrr – e riforme da mettere in campo contro per sconfiggere l’incertezza e garantire un futuro ai giovani. Visco ha elencato alcuni elementi chiave: l’importanza di «non perdere tempo» sul Pnrr, la possibilità di prevedere un salario minimo per legge, il contenimento dell’inflazione con il contributo di tutte le forze economiche e non solo con le misure di politica monetaria, l’annosa necessità di aumentare la produttività e ridurre il debito pubblico, la possibilità di riformare il fisco ma senza prescindere dalle coperture adeguate.

Il precariato

Ai giovani dedica le ultime righe delle Considerazioni Finali: sono loro che «andranno ascoltati, aiutati dalle altre generazioni a formarsi, senza vincoli, per tradurre in interventi realistici gli schemi che sapranno elaborare per un mondo futuro, non più povero, ma più sicuro e più giusto». Quegli stessi giovani che tuttavia, nel 20% circa dei casi, dopo cinque anni di lavoro si trovano ancora in condizioni di impiego precario. Ma «troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate». Per questo suggerisce che «come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale». C’è di buono che davanti a shock inconsueti «l’economia italiana ha mostrato una notevole capacità di resistenza e reazione» e per il 2023 il governatore dice di attendersi un aumento del pil «intorno all’1%».

Debito e fisco

In un momento come questo il Pnrr rappresenta quindi «un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il Paese». Proprio per questo, per quanto alcuni miglioramenti del Piano siano «possibili», Visco avverte che «non c’è tempo da perdere» ed è cruciale «dare attuazione all’ambizioso programma di riforme, da troppo tempo attese, in esso contenute». Tra le nubi c’è certamente quella dei prezzi: combattere l’inflazione «sarà più rapido e meno costoso se tutti - imprese, lavoratori e governi - contribuiranno a questo fine», ma soprattutto servirà «una crescita più sostenuta della produttività». Se la riduzione del debito pubblico «è una priorità della politica economica, indipendentemente dalle regole europee» non va trascurata quella della riforma fiscale, perché sulle capacità di crescita della nostra economia «grava un sistema tributario complesso, su cui si è spesso intervenuti senza un disegno organico». Infine un passaggio sull’importanza che, a fronte dell’invecchiamento della popolazione, va attribuito alle risorse provenienti dai migranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata