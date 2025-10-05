Vis pesaro ultima spiaggia per pazienza 

Sassari. La Torres è a un bivio. O domenica vince sul campo della Vis Pesaro e inizia a rimettersi in carreggiata per uscire dalla zona playout, o dovrà intervenire cambiando guida tecnica come impone la spietata legge del calcio. La riapertura del mercato è lontana (gennaio) e il trequartista Mastinu questa settimana ricomincerà a lavorare col gruppo, ma ciò non vuol dire automaticamente avere la possibilità di giocare da titolare. La squadra è in fase involutiva. I dati sono eloquenti: appena 5 reti dopo 8 partite (peggior attacco del girone B) e ben cinque sconfitte a fronte di una sola vittoria e due pareggi.

In bilico

Del resto sembra a tempo la fiducia espressa all’allenatore Michele Pazienza nel dopo gara contro la Sambenedettese. Il tecnico ripete con convinzione «credo in questo gruppo, ha le potenzialità per riprendersi», ma questo significa pure che se non dovesse accadere immediatamente la società sassarese dovrà prendere una decisione drastica. Perché la Torres sicuramente vale qualcosa in più in classifica ma non è così forte (perlomeno in questo momento) da poter garantire quelle tre vittorie di fila che cambiano subito volto alla stagione. E la pressione è mal sopportata da un gruppo ringiovanito e che finora non ha avuto abbastanza in termini di personalità da alcuni veterani.

Dubbi sul modulo

Alla domanda se non sia il caso di passare alla difesa a quattro, mister Pazienza ha risposto così: «In tutte le situazioni in cui siamo rimasti con un uomo in meno ci siamo schierati con la difesa a quattro e ho riscontrato che tutte le volte abbiamo preso gol. E poi i giocatori hanno quasi tutti lavorato con la difesa a tre».

Non è esattamente così: la maggior parte dei gol la Torres li ha incassati su calcio piazzato, dove il fatto che la difesa sia a tre, quattro o cinque influisce nulla o quasi. E poi l’unica partita giocata con la difesa a quattro in condizioni di parità numerica è stata proprio il secondo tempo contro la Sambenedettese, dove i rossoblù hanno preso l’inerzia della gara (magari un po’ per concessione dei marchigiani) e comunque hanno creato tre-quattro occasioni senza rischiare quasi nulla, rispetto al disastroso primo tempo.

Gli esterni

Il discorso poi non è legato solo alla difesa a tre ma anche ai compiti richiesti agli esterni, che devono fare tutta la fascia. L’anno scorso la coppia titolare era Zecca-Guiebre, con Zambataro e Liviero a coprire le spalle, Quest’anno è rimasto solo Zecca, peraltro deludente nelle ultime uscite, Zambataro non è ancora in condizione e poi si sono alternati Nunziatini, Dumani e Scheffer senza risultati eclatanti. In altre parole non c’è quella spinta continua sulle corsie esterne che teneva in apprensione le avversarie e riforniva di palloni gli attaccanti.

In avanti

Musso è generoso e fa un lavoro molto dispendioso. Starita ha prodotto pochissimo, meno del giovane Bonin schierato a inizio stagione. Diakite è l’unica altra punta che può garantire gol ma gioca quasi sempre come cambio. La Torres difetta nell’ultimo passaggio ma usa poco Carboni e quasi mai nel ruolo di trequartista. L’impressione è che con una diversa disposizione in campo la Torres possa avere più equilibrio.

