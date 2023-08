Virus Hiv,  la prevenzione non si ferma   

“Hiv prevention road map” è il titolo della nuova campagna di Lila Cagliari, nata da una collaborazione sul territorio cittadino con locali, ristoranti, caffetterie e pub, uniti dalla stessa sensibilità nei confronti della prevenzione e che hanno accolto molto favorevolmente la proposta.

«Questa collaborazione ci permette di avvicinare tante persone diverse e offrire loro informazioni chiare ma anche cose concrete come il profilattico», spiega la presidente Brunella Mocci. «Sulla mappa che abbiamo distribuito in città sono elencati anche i centri clinici che sul territorio si occupano di Hiv e pensiamo possano risultare utili anche ai turisti che si trovano a Cagliari in vacanza, che possono avere un problema di salute sessuale e ad agosto non avrebbero molta facilità a reperire informazioni», aggiunge Mocci che sottolinea che «la prevenzione va allargata, coinvolgendo sempre più realtà sul territorio se si vuole realmente arrivare alla fine dell’Aids entro il 2030 come indicato da tutte le agenzie internazionali».

