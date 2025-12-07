virtus trafitta al supplementare 

Milano Basket 75

Virtus Cagliari 72

(dopo un tempo supplementare )



Milano Basket Stars : Rotta 9, Bernetti, Baldelli 8, Stawin- ska 16, Camporeale 15, Vujovic 18, Ferrazzi 2, Scarsi ne, Bassa- nini ne, Bocchetti 7, Finessi, Giacomelli ne. All. Peraro

Sardegna Marmi CA : Naczk 16, Zieniewska 23, El Habbab 4, Corda 8, Tykha 10, Pasolini ne, Setzu ne, Gallus ne, Mattera 11, Pellegrini, Anedda. All. Staico

Parziali : 13-14; 29-41; 48-49; 64-64



Sconfitta e rimpianti per la Sardegna Marmi Cagliari, che non riesce a dare continuità all’impresa contro San Giovanni Valdarno e cade a Milano dopo un overtime (75-72) nell’11° turno di A2 Femminile.

Dopo un buon avvio (subito 12-6), le virtussine hanno preso saldamente in mano l’inerzia prima della pausa lunga trovando la doppia cifra di vantaggio. Un break negativo di 19-8 ha rimesso tutto in discussione, e nel finale le lombarde sono riuscite ad acciuffare il supplementare grazie ai liberi realizzati da Rotta a due secondi dal termine. Nei 5’ aggiuntivi, Milano si è mostrata ancora più lucida e ha trovato con Baldelli i punti della vittoria. La Virtus, gravata di falli con Corda ed El Habbab, ha dovuto alzare bandiera bianca. ( ro.r. )

