Virtus-S. Salvatore: derby senza favorite 

Sotto l’albero di Natale della Serie A2 Femminile c’è il derby tra Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. Oggi, le due rappresentanti isolane nel torneo cadetto si affrontano alle 18 al PalaRestivo nell’ultimo turno del 2024. In palio non c’è solo la leadership locale, ma anche punti pesanti per la lotta playoff.

Qui Cagliari

Il fattore campo è stato, fin qui, uno dei principali punti di forza della Sardegna Marmi, vittoriosa in 5 gare su 5 davanti al proprio pubblico. Un ruolino di marcia perfetto che ha permesso di conquistare il 5° posto solitario in classifica: «La varietà di soluzioni e caratteristiche è stata il nostro punto di forza fino a ora», sottolinea il tecnico Fabrizio Staico, «quando si armonizzano, queste componenti danno vita a una pallacanestro di grande qualità e molto piacevole da vedere». Non sarà una gara qualunque per il coach virtussino, per tanti anni sulla panchina di Selargius tra B e A2: «Mi emoziona il pensiero di poter giocare contro la squadra che ho contribuito a costruire e con cui ho trascorso anni importanti», chiude.

Qui Selargius

La Nuova Icom approccia il derby con grande fiducia: l’avvento in panchina di Vasilis Maslarinos ha portato in dote 4 successi su 5 gare e l’ingresso in zona playoff. Il coach ellenico carica le sue e indica la strada: «Ogni possesso sarà una battaglia, ogni rimbalzo una conquista», mette in chiaro, «non giochiamo solo per noi, ma per tutto ciò che rappresentiamo e per tutti coloro che hanno creduto nella nostra reazione. In campo si lotta con il cuore, perché il derby non si vince, si prende».



RIPRODUZIONE RISERVATA