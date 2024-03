Virtus, percorso netto: il Cus Cagliari è secondo  

Virtus Cagliari 61

Cus Cagliari 43

Virtus Cagliari : Lussu ne, Vargiu 6, Lucchini 6, Gallus 2, Corda 10, J. Valtcheva 2, Rabchuk 14, Podda, Pinna 2, Pellegrini Bettoli 4, D. Valtcheva 18, Anedda. Allenatore Staico

Cus Cagliari : Brun ne, Serra 2, Saba, Caldaro 4, Oppes ne, Saias 5, Gagliano 15, Tradori ne, Salvemme 6, Testoni, Striulli 11. Allenatore Xaxa

Parziali : 21-5; 42-19; 54-27



La Virtus Cagliari completa il suo percorso netto nel campionato di B Femminile. Al PalaRestivo, il quintetto di Staico domina il derby contro il Cus (61-43) e chiude la regular season imbattuto con 20 vittorie su 20 gare: un ruolino di marcia immacolato, che vale il vantaggio del fattore campo nei playoff che cominceranno il 24 marzo. Nulla da fare, invece, per le universitarie, che incappano nel terzo ko e chiudono seconde.

La partita

Il match, saltato lo scorso 2 marzo per indisponibilità degli arbitri, ha avuto un solo padrone fin dalle prime battute: con un parziale di 15-0 nel primo quarto, la Virtus ha subito il largo (21-5 al 10’), archiviando la pratica già al riposo sul +23.

Tra le cussine sono emerse solo Gagliano e Striulli: troppo poco per scalfire il predominio della Virtus, in controllo fino alla sirena.



