Virtus, lo scudetto per Polonara 

“Dedicato a Polonara”. In appena 24 ore, dall'angoscia per le condizioni dello sfortunato compagno, a cui è stata diagnostica la leucemia mieloide, alla paradisiaca euforia dello scudetto numero 17, dopo la trionfale vittoria contro la Germani Brescia (96-74) di ieri sera. La Virtus intera si riscalda con la maglia numero 33, sulle tribune i tifosi delle Vu Nere srotolano uno striscione: "La vera battaglia da vincere è fuori dal campo. Forza Achille, la Nord è con te". Per la Virtus è un match dominato. Il 13-0 a fine primo quarto (28-13) è un indizio, il +22 prima dell'intervallo (48-26) già cuce lo scudetto sul petto. Il grande protagonista è Toke Shengelia, l'ultimo regalo prima dell'addio (è destinato al Barcellona): 31, 9 rimbalzi e 46 di valutazione. Ultimo ballo per il capitano Belinelli, in odore di ritiro.

Dinamo fuori

Ieri è stato diramato l'elenco delle squadre che prenderanno parte alla Champions 25-26. Dall'elenco manca la Dinamo, si sapeva come fossero davvero flebili le speranze di accedere almeno alle eliminatorie dopo il decimo posto. Sassari parteciperà alla Europe Cup. (g.m.)

