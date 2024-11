Virtus, in casa è sempre festa: Giussano ko 

Virtus Cagliari 40

Giussano 37

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 8, Cadoni 7, Trozzola 6, Pellegrini Bettoli, El Habbab 9, Peric, Valtcheva 10, Vargiu ne, Gallus, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Foxes Giussano : Reani 6, Diotti 7, Lussignoli 6, Bernardi 2, Szajtauer 4, Ramon, Petronio 2, Colico 1, Zanetti, Crippa 9, Pirozzi. Allenatore Stazzonelli

Parziali : 11-5; 16-13; 28-23



La legge del PalaRestivo miete un’altra vittima: la Sardegna Marmi Cagliari supera anche le Foxes Giussano (40-37) e ottiene la terza vittoria (casalinga e complessiva). Per la truppa di Staico due punti conquistati in uno scontro diretto per la salvezza, anche se ora la Virtus non rinuncia a guardare anche verso la zona playoff.

In una giornata nera al tiro per entrambe le compagini (16/66 dal campo per la Virtus, 13/47 per Giussano), a fare la differenza è stata la caparbietà delle padrone di casa, che hanno sempre condotto. In doppia cifra la sola Valtcheva (10 punti), mentre sotto i tabelloni si sono fatte sentire Cadoni ed El Habbab (ben 25 rimbalzi in coppia). ( ro.r. )

