Virtus, in A2 per restarci 

Il ritorno in A2 non potrebbe essere più meritato di così. Per tre anni, la Virtus Cagliari ha fatto il vuoto nel campionato di Serie B regionale, vincendo 98 partite su 98, spesso con scarti impressionanti. E dopo essersi incagliata per due anni consecutive nelle secche dei playoff nazionali, stavolta la truppa biancoblù ha saputo trovare la chiave di volta, eliminando in serie tre avversarie insidiose come Civitanova Marche, Pontevico e Padova.

Il trionfo porta la firma di un gruppo giovane, che coach Fabrizio Staico ha saputo guidare verso la giusta maturazione. Una consapevolezza di sé emersa inequivocabilmente domenica, quando Lussu e compagne non hanno battuto ciglio di fronte a una cornice di pubblico imponente, portando a casa l’ennesima vittoria cristallina di un percorso indimenticabile.

Parla Staico

«L’emozione è enorme», commenta il tecnico virtussino, alla seconda promozione nella serie cadetta dopo quella ottenuta 12 anni fa con il San Salvatore, «la formula dei playoff nazionali ci ha messo a dura prova anche quest’anno. Abbiamo affrontato e battuto la squadra campione di Lombardia, Regione capofila del movimento nazionale. E un discorso simile si può fare anche per Padova. Il nostro segreto sta nel gruppo: la squadra ha saputo lavorare duramente, ma soprattutto ha affrontato con il giusto spirito le difficoltà emerse durante i playoff. Abbiamo vinto perché è venuta fuori una grande unità d’intenti».

Terminati i festeggiamenti di rito, la Virtus inizierà a programmare il futuro. Eccezion fatta per alcune veterane come l’inossidabile Lussu, il roster è composto in buona parte da giovani prospetti in rampa di lancio, come la play Giulia Corda (classe ’05) e la guardia Diana Valtcheva (’03). «Ogni valutazione verrà fatta a tempo debito», precisa Staico, «in A2 troveremo un livello più alto, ma questo gruppo si è comportato molto bene e rappresenta un’ottima base su cui ripartire».

Parla Pellegrini

A 90 secondi dalla sirena del decisivo match contro Padova, il patron della Virtus, Paolo Pellegrini, non stava più nella pelle. È stato lui, in barba alla scaramanzia, a lanciare il coro con cui il PalaRestivo ha salutato il ritorno in Serie A: «Quest’anno tutto è andato alla perfezione», sottolinea, «la nostra arma in più è stata la voglia di stare insieme. Sapevamo delle difficoltà dei playoff nazionali, ma non ci siamo mai scoraggiati». Ritrovata l’A2, la Virtus non vuole più lasciarsela sfuggire: «Faremo tutto il possibile per difendere la categoria a lungo», conclude, «cercheremo l’aiuto di nuovi sponsor per costruire una squadra all’altezza».

