Virtus, il giusto mix per restare in A2F 

Un mix di conferme e novità per andare a caccia della salvezza. La nuova Virtus Cagliari è pronta ai nastri di partenza della prossima A2 Femminile di basket, categoria che mancava da 3 anni dalle parti del PalaRestivo e che è stata riconquistata lo scorso giugno grazie a un percorso pressoché immacolato nei playoff nazionali di Serie B.

Accanto alle nuove arrivate Naczk, Peric, Trozzola, El Habbab e Cadoni, il club del presidente Pellegrini ha voluto confermare buona parte dell’organico capace di conquistare la promozione. Resteranno in biancoblù, dunque, le esperte Lussu, Vargiu e Lucchini, la capitana Pellegrini Bettoli e le giovani Diana Valtcheva, Gallus, Pasolini, Podda e Anedda. Nulla da fare, invece, per Giulia Corda: la regista, grande trascinatrice della scorsa stagione, ha scelto di affrontare un anno di studio in Repubblica Ceca. Assieme a lei, lasceranno la Virtus anche Pinna, Joana Valtcheva e Rabchuk. Le novità, però, non si limitano al campo: la società ha trovato un accordo anche con Sardegna Marmi, azienda che subentrerà nella denominazione ufficiale della squadra.

Esperia

Vacanze finite per l’Esperia, che da alcuni giorni fatica a Monte Mixi agli ordini del preparatore Simone Porta. La dirigenza granata, intanto, sta definendo gli ultimi dettagli per l’ingaggio di un play/guardia sudamericano di buona esperienza, in grado di alzare il livello della squadra sotto il profilo offensivo. Per allungare le rotazioni nel settore lunghi, invece, coach Manca dovrebbe riavere a disposizione Nicola Manca, inattivo nella scorsa stagione dopo essere stato tra i protagonisti del salto dalla C regionale alla C Gold. La preparazione esperina culminerà con un test fissato per venerdì 20 settembre sul parquet di Cecina, altra formazione impegnata in B Interregionale.



