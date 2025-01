Virtus fuori, a Selargius arriva il Sanga  

San Salvatore e Virtus vogliono rialzare la testa. Entrambe sconfitte nell’ultimo turno, le due formazioni sarde impegnate in Serie A2 Femminile cercano riscatto questo pomeriggio, rispettivamente al cospetto di Sanga Milano e Virtus Benevento.

L’impegno più complesso è quello della Nuova Icom, che al PalaVienna (ore 16) riceverà al PalaVienna la vice capolista del torneo. L’avversario è quasi proibitivo, ma le giallonere di Maslarinos (che avranno a disposizione anche l’ultima arrivata D’Angelo) vogliono portare a casa un altro scalpo eccellente dopo quelli di San Giovanni Valdarno ed Empoli.

Vola in Campania, invece, la Sardegna Marmi, che va a caccia della prima gioia nel 2025 al cospetto di una compagine ultima e sempre sconfitta nei primi 14 turni della stagione (palla a due alle 15).

Partita da non fallire per le biancoblù, che vogliono chiudere al più presto la pratica salvezza e giocare le proprie carte nella lotta playoff. L’assistant coach Inconi non si fida dell’avversario: «Ultimamente Benevento ha alzato l’asticella», avverte, «contro Empoli hanno disputato una buona gara. Il fattore campo, inoltre, sarà tutto per loro. Ci troveremo di fronte una squadra agguerrita». ( ro.r. )

