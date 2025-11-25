Virtus Cagliari ko Oggi il Selargius in casa col Viterbo 

Si ferma la corsa della Sardegna Marmi Cagliari. Dopo due successi consecutivi, la Virtus Cagliari cade sul parquet di Costa Masnaga nel recupero della 7^ giornata di A2 Femminile (80-56). Dopo un avvio incoraggiante, la squadra di Staico si è staccata nel punteggio, complici le cattive percentuali al tiro. Da segnalare, nelle fila lombarde, i 5 punti dell’algherese Olandi, autrice di una tripla allo scadere del secondo quarto.

Questo pomeriggio, invece, tocca alla Nuova Icom Selargius, che alle 16 affronta il recupero casalingo contro Viterbo. L’obiettivo è riscattare l’ultimo ko a Torino e continuare a inseguire l’alta classifica.

«Abbiamo di fronte una partita che conta e vogliamo farci trovare preparate», afferma la play Denise Pinna, «servirà trasformare in punti le occasioni che ci creeremo e mantenere un’intensità difensiva costante».

Viterbo, ultima in classifica con una sola vittoria, può contare su individualità di spessore: dalla guardia Puggioni all’ex selargina Cutrupi, passando per l’ala norvegese Myklebust, miglior realizzatrice di squadra. Un avversario da non sottovalutare, soprattutto in una settimana che proseguirà con lo scontro diretto di sabato contro Costa Masnaga.



