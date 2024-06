Virtus, bentornata in A2 

Virtus Cagliari 67

Melsped Padova 60

Virtus Cagliari : Lussu 2, Vargiu 2, Lucchini 5, Gallus, Pasolini, Corda 19, J. Valtcheva 8, Rabchuk 11, Podda 3, Pellegrini Bettoli 3, D. Valtcheva 12, Anedda 2. Allenatore Staico.

Melsped Padova : Marcon 1, Pilli 8, Beraldo 2, Salmaso, Cognolato 10, Boaretto 1, Meneghini 12, Gambarin, Angelini 9, Sorrentino 6, Antonello 11. Allenatore Tomei.

Parziali : 20-10; 35-25; 54-45.

Dritta alla meta, senza distrazioni. Dopo tre anni di purgatorio in Serie B, la Virtus Cagliari torna sul palcoscenico che più le compete: quello dell’A2.

Dopo il +8 maturato una settimana fa a Padova, le biancoblù hanno ribadito la loro superiorità sulla Melsped nel match di ritorno, vinto per 67-60 in un PalaRestivo mai così caldo (in tutti i sensi).

Il salto di categoria è il giusto premio per una formazione abituata da tempo a fare il vuoto nel massimo torneo regionale. E stavolta, a differenza delle due ultime stagioni, la Virtus si è dimostrata più forte anche di una formula cervellotica, che l’ha costretta a superare ben tre turni dei playoff nazionali per poter arrivare alla promozione.

Il trionfo porta la firma di coach Staico, che dodici anni dopo aver portato in A2 Selargius, ha ripetuto l’impresa a Cagliari, plasmando con sapienza un gruppo giovane e futuribile. A cominciare dall’esplosiva playmaker Corda, trascinatrice a soli 19 anni.

La cronaca

Spalle al muro, Padova parte forte realizzando i primi 5 punti. La Virtus, però, non si spaventa, e piazza un break di 20-5 che la porta avanti in doppia cifra alla prima sirena. Le padrone di casa prendono il controllo delle operazioni e arrivano a toccare anche un comodo +16 con Rabchuk. La Melsped sbanda ma non demorde e con l’ausilio della zona si rimette in scia sul -5 prima di essere ricacciata indietro da un paio di canestri di Lucchini.

La ripresa

Nel secondo tempo le cagliaritane domano con freddezza un nuovo assalto delle venete, capaci di rientrare a due possessi di distanza. Valtcheva ripristina le distanze al 30’, consentendo alle sue un finale di pura gestione.

A novanta secondi dalla sirena parte la festa: la Virtus torna a casa sua, in Serie A2. E poi la festa.

