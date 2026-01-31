VaiOnline
01 febbraio 2026 alle 00:59

Virtus beffata, colpo S. Salvatore a Moncalieri 

PALL. TORINO 78

VIRTUS CAGLIARI 77

(dopo 1 tempo supplementare)

Normatempo Torino : Albano 12, Stejskalova, Heriaud 14, Penz 18, Cordola 16, Giordano, Pasero 3, Chukwu 13, Bucchieri 2, Biondi ne. All. Corrado
Sardegna Marmi CA : Naczk 17, Zieniewska 6, El Habbab 12, Corda 6, Nativi 16, Deidda ne, Gallus 7, Pasolini, Mattera 6, Tykha 7, Pelle- grini, Anedda ne. All. Staico
Parziali : 18-14; 38-38; 53-63; 69-69


Una beffa atroce. La Sardegna Marmi offre una delle sue migliori prove stagionali e accarezza a lungo il sogno del successo in casa di Torino, terza forza della Serie A2 Femminile. Una tripla disperata di Penz allo scadere dell’overtime, però, premia le padrone di casa (78-77).
Gara coraggiosa per le virtussine che con una grande accelerazione nel terzo periodo sono riuscite a spingersi anche sul +12. Nel finale Torino si è rifatta sotto: è servita una prodezza di Corda sulla sirena per forzare il supplementare. Qui la Virtus sembrava avercela fatta, ma Penz, le ha negato un successo meritato. ( ro.r. )

